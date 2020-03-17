Наставник Бернли Шон Дайч - лучший тренер АПЛ в феврале

Новости спорта:Менеджер Бернли Дайч стал лучшим тренером АПЛ в феврале.

Наставник Бернли Шон Дайч был признан лучшим тренером английской Премьер-лиги в феврале.

В борьбе за приз 48-летний англичанин опередил Микеля Артету из Арсенала, Криса Уайлдера из Шеффилд Юнайтед и Оле-Гуннара Сульшера из Манчестер Юнайтед.

В феврале Бернли сыграл четыре матча в национальном первенстве: обыграл Борнмут (3:0) и Саутгемптон (2:1) и не определил сильнейшего в матчах с Арсеналом (0:0) и Ньюкаслом (0:0).

Congratulations to Sean Dyche who is the @BarclaysFooty Manager of the Month for February#PLAwards pic.twitter.com/hypXauxz0w — Premier League (@premierleague) March 17, 2020

До Дайча в течение нынешнего сезона награду выигрывали Юрген Клопп из Ливерпуля и Фрэнк Лампард из Челси.

На сегодняшний день Бернли занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Элитный английский дивизион на прошлой неделе взял бессрочную паузу в связи с пандемией коронавируса COVID-19, которым по всему миру были заражены более 180 тысяч людей.