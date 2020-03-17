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Наставник Бернли Шон Дайч - лучший тренер АПЛ в феврале

Наставник Бернли Шон Дайч - лучший тренер АПЛ в феврале
14:22 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Менеджер Бернли Дайч стал лучшим тренером АПЛ в феврале.

Наставник Бернли Шон Дайч был признан лучшим тренером английской Премьер-лиги в феврале.

В борьбе за приз 48-летний англичанин опередил Микеля Артету из Арсенала, Криса Уайлдера из Шеффилд Юнайтед и Оле-Гуннара Сульшера из Манчестер Юнайтед.

В феврале Бернли сыграл четыре матча в национальном первенстве: обыграл Борнмут (3:0) и Саутгемптон (2:1) и не определил сильнейшего в матчах с Арсеналом (0:0) и Ньюкаслом (0:0).

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До Дайча в течение нынешнего сезона награду выигрывали Юрген Клопп из Ливерпуля и Фрэнк Лампард из Челси.

На сегодняшний день Бернли занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Элитный английский дивизион на прошлой неделе взял бессрочную паузу в связи с пандемией коронавируса COVID-19, которым по всему миру были заражены более 180 тысяч людей.

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Футбол, АПЛ, ФК Бернли, Новости футбола, Шон Дайч.
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