Дни Бэйла в Реале сочтены: "сливочные" намерены продать футболиста

Новости спорта:Гарэт Бейл так и не сумел найти себе место в схемах Зидана.

Вингер "Реала" Гарет Бэйл покинет Мадрид ближайшим летом. Руководство Бланкос полностью разочаровалось в игроке и готово летом обсудить все предложения по трансферу валлийца.

Примечательно, что месяц назад коуч "Реала" Зинедин Зидан заявлял, что Бэйл до конца отработает свой контракт с мадридским клубом, который действует до лета 2022 года.

Напомним, что президент Тоттенхэма Дэниэл Леви провел предварительные переговоры с президентом "Реала" Флорентином Пересом о возможном переходе Бэйла в конце сезона.

В нынешнем сезоне Гарет принял участие в 18 матчах во всех турнирах, забив три гола и отдав две результативных передачи.

Лучшие голы Гарета за Реал в ЛЧ:

На данный момент "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Отставание от лидера Барселоны составляет два очка.

Сейчас чемпионат Испании, как и ряд других топ-чемпионатов Европы перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Футболисты Реала обратились к болельщикам, чтобы те были осторожными.