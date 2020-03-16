Скачать
Понедельник, 16.03.2020
На любой вкус: голы Роналду в сезоне 2019/2020 в Серии А (Видео)
Криштиану Роналду - лучший бомбардир Ювентуса в Серии А этого сезона (Видео)
Еще один топовый европейский чемпионат отменен из-за пандемии
Бундеслига официально отменила игры до 2 апреля из-за Коронавируса
Полное доминирование АПЛ: названы самые дорогие составы футбольных клубов Европы
Ливерпуль имеет самый дорогой состав в топ-5 лигах, Ювентус всего лишь 10-й
Победитель Лиги чемпионов хочет продлить ключевого игрока
Ливерпуль пытается продлить контракт с Вейналдумом

Дни Бэйла в Реале сочтены: "сливочные" намерены продать футболиста

Дни Бэйла в Реале сочтены: "сливочные" намерены продать футболиста
19:38 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Гарэт Бейл так и не сумел найти себе место в схемах Зидана.

Вингер "Реала" Гарет Бэйл покинет Мадрид ближайшим летом. Руководство Бланкос полностью разочаровалось в игроке и готово летом обсудить все предложения по трансферу валлийца.

Примечательно, что месяц назад коуч "Реала" Зинедин Зидан заявлял, что Бэйл до конца отработает свой контракт с мадридским клубом, который действует до лета 2022 года.

Напомним, что президент Тоттенхэма Дэниэл Леви провел предварительные переговоры с президентом "Реала" Флорентином Пересом о возможном переходе Бэйла в конце сезона.

Ливерпуль хочет продлить контракт

В нынешнем сезоне Гарет принял участие в 18 матчах во всех турнирах, забив три гола и отдав две результативных передачи.

Лучшие голы Гарета за Реал в ЛЧ:

На данный момент "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Отставание от лидера Барселоны составляет два очка.

Сейчас чемпионат Испании, как и ряд других топ-чемпионатов Европы перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Футболисты Реала обратились к болельщикам, чтобы те были осторожными.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Реал, Гарет Бэйл, Примера, Новости спорта, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинский форвард Назарий Русин забил 1000-й домашний гол Динамо в чемпионатах Украины
02 Динамо - Десна: слова Суркиса после матча УПЛ 15.03.2020
03 Динамо - Десна: результат и видеообзор матча УПЛ 15.03.20
04 Мудрик заинтересовал топ-клубы Серии А Рому и Аталанту (Видео)
05 Кирилл Дрышлюк перешел в латвийский Спартак
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь