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Ливерпуль пытается продлить контракт с Вейналдумом

Ливерпуль пытается продлить контракт с Вейналдумом
18:47 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Вейналдум может остаться в Ливерпуле на новых условиях.

"Ливерпуль" намерен продлить срок соглашения с полузащитником Джорджиньо Вейналдумом, сообщает журналист Николо Скира.

Стороны ведут переговоры о заключении контракта до 2023 года с опцией продления еще на один год.

Срок нынешнего соглашения 29-летнего голландца истекает в 2021 году.

Мерсисайдцы купили Вейналдума за 25 млн фунтов у "Ньюкасла" в 2016 году.

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В этом сезоне Вейналдум провел за "Ливерпуль" 28 матчей в АПЛ и забил три гола.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" летом расстанется с некоторыми исполнителями.

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Лига Чемпионов, АПЛ, Ливерпуль, Ньюкасл, Новости футбола, Джорджиньо Вейналдум.
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