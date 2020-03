Ливерпуль пытается продлить контракт с Вейналдумом

"Ливерпуль" намерен продлить срок соглашения с полузащитником Джорджиньо Вейналдумом, сообщает журналист Николо Скира.

Стороны ведут переговоры о заключении контракта до 2023 года с опцией продления еще на один год.

Срок нынешнего соглашения 29-летнего голландца истекает в 2021 году.

