Ливерпуль пытается продлить контракт с Вейналдумом

Новости спорта:Вейналдум может остаться в Ливерпуле на новых условиях.

"Ливерпуль" намерен продлить срок соглашения с полузащитником Джорджиньо Вейналдумом, сообщает журналист Николо Скира.

Стороны ведут переговоры о заключении контракта до 2023 года с опцией продления еще на один год.

Срок нынешнего соглашения 29-летнего голландца истекает в 2021 году.

#Liverpool are in advanced talks to extend Georginio #Wijnaldum’s contract (expiries in 2021) until 2023 with option for another year. #transfers #LFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 15, 2020

Мерсисайдцы купили Вейналдума за 25 млн фунтов у "Ньюкасла" в 2016 году.

В этом сезоне Вейналдум провел за "Ливерпуль" 28 матчей в АПЛ и забил три гола.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" летом расстанется с некоторыми исполнителями.