Трипьер готов вернуться в Бернли

Защитник "Атлетико" Киран Триппьер признался, что хотел бы завершить выступления на профессиональном уровне в Бернли.
Английский футболист выступал в составе "бордовых" в 2011-15 годах, после чего перешел в Тоттенхэм.
"У нас отличные отношения с Шоном Дайчем, он зовет меня обратно. Однажды это произойдет и я стопроцентно буду играть за них.
Я хотел бы завершить там карьеру. Моя цель – завершить карьеру в Бернли.
Хочу играть на самом высоком уровне как можно дольше, но однажды наступит момент", – приводит слова Триппьера Sky Sports.
В текущем сезоне 29-летний игрок провел 26 поединков в составе Атлетико, отличившись четырьмя ассистами. К слову, наставник Бернли получил награду лучшему тренеру АПЛ.