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Трипьер готов вернуться в Бернли

Трипьер готов вернуться в Бернли
20:26 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Киран Триппьер хочет повесить бутсы на гвоздь, играя а Бернли.

Защитник "Атлетико" Киран Триппьер признался, что хотел бы завершить выступления на профессиональном уровне в Бернли.

Английский футболист выступал в составе "бордовых" в 2011-15 годах, после чего перешел в Тоттенхэм.

"У нас отличные отношения с Шоном Дайчем, он зовет меня обратно. Однажды это произойдет и я стопроцентно буду играть за них.

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Я хотел бы завершить там карьеру. Моя цель – завершить карьеру в Бернли.

Хочу играть на самом высоком уровне как можно дольше, но однажды наступит момент", – приводит слова Триппьера Sky Sports.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 26 поединков в составе Атлетико, отличившись четырьмя ассистами. К слову, наставник Бернли получил награду лучшему тренеру АПЛ

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Примера, Новости спорта, Атлетико, Новотси футбола, Киран Трипьер.
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