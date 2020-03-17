Трипьер готов вернуться в Бернли

Новости спорта:Киран Триппьер хочет повесить бутсы на гвоздь, играя а Бернли.

Защитник "Атлетико" Киран Триппьер признался, что хотел бы завершить выступления на профессиональном уровне в Бернли.

Английский футболист выступал в составе "бордовых" в 2011-15 годах, после чего перешел в Тоттенхэм.

"У нас отличные отношения с Шоном Дайчем, он зовет меня обратно. Однажды это произойдет и я стопроцентно буду играть за них.

Я хотел бы завершить там карьеру. Моя цель – завершить карьеру в Бернли.

Хочу играть на самом высоком уровне как можно дольше, но однажды наступит момент", – приводит слова Триппьера Sky Sports.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 26 поединков в составе Атлетико, отличившись четырьмя ассистами. К слову, наставник Бернли получил награду лучшему тренеру АПЛ.