Рональд Куман отказал испанскому гранду из-за сборной Нидерландов

Новости спорта:Рональд Куман объяснил, когда может возглавить каталонский клуб.

Рональд Куман объяснил, в каком случае может покинуть национальную сборную и уйти в Барселону — сообщает Football Oranje со ссылкой на De Telegraaf.

"В моем контракте с Футбольным союзом сказано, что я имею право, если у меня возникнет желание, уйти в Барселону по окончании финального турнира Евро-2020, – сказал тренер соперника сборной Украины по групповому раунду.

– При этом не называются никакие сроки и даты. Так что если Евро-2020 перенесли на 2021 год, то и уйти я смогу не раньше 2021 года.

Впрочем, этот вопрос мы еще обязательно обсудим".

Будучи игроком Рональд играл за Барселону в начале 90-х.