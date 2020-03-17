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Рональд Куман отказал испанскому гранду из-за сборной Нидерландов

Рональд Куман отказал испанскому гранду из-за сборной Нидерландов
21:55 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Рональд Куман объяснил, когда может возглавить каталонский клуб.

Рональд Куман объяснил, в каком случае может покинуть национальную сборную и уйти в Барселону — сообщает Football Oranje со ссылкой на De Telegraaf.

"В моем контракте с Футбольным союзом сказано, что я имею право, если у меня возникнет желание, уйти в Барселону по окончании финального турнира Евро-2020, – сказал тренер соперника сборной Украины по групповому раунду.

При этом не называются никакие сроки и даты. Так что если Евро-2020 перенесли на 2021 год, то и уйти я смогу не раньше 2021 года.

Игрок Барселоны может уйти в Серию А или АПЛ

Впрочем, этот вопрос мы еще обязательно обсудим".

Будучи игроком Рональд играл за Барселону в начале 90-х.

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Сборная Голландии, Барселона, Рональд Куман, Евро-2020, Примера, Новости спорта, Новости футбола.
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