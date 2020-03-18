Донецкий Шахтер повесил ценник на Михаила Мудрика, которым интересуются Аталанта и Рома

Новости спорта:Юный футболист Шахтера Михаил Мудрик может перебраться в Италию

Рома заинтересована в трансфере полузащитника Шахтера Михаила Мудрика, передает TMW, ссылаясь на источники La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что Шахтер уже оценил своего молодого игрока в 2 миллиона евро. В переезде Мудрика в Рим лично заинтересован главный тренер джалоросси Паулу Фонсека, ранее возглавлявший Горняков.

В составе донецкого клуба Мудрик дебютировал именно под руководством Фонсеки, выйдя на поле в 2018 году против Олимпика (3:2) в Кубке Украины.

Накануне стало известно, что активно следит за игрой Михаила и Аталанта. Представители бергамского клуба наблюдали за украинцем в играх Юношеской лиги УЕФА.

В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник не сыграл ни одного матча за первую команду Шахтера. В составе молодежной команды Горняков Мудрик провел 17 матчей и забил 5 мячей.