Пьер-Эмерик Обамеянг может перебраться в Барселону

Новости спорта:"Арсенал" назвал сумму, за которую отпустит основного форварда в "Барселону".

Лондонский "Арсенал" готов расстаться со своим звездным форвардом Пьер-Эмериком Обамеянгом за 55 миллионов евро. По информации Dairio Sport, "Барселона" намерена приобрести габонца за меньшую сумму.

Каталонцы уже обращались к руководству каннониров в январе с просьбой продать 30-летнего форварда, однако тогда получили отказ. Сейчас команда Микеля Артеты, возможно, будет вынуждена расстаться с Обамеянгом из-за непопадания в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Пьер-Эмерик сыграл за "Арсенал" 26 матчей и забил 17 мячей, отдав один голевой пас.

"Барселона" присматривает габонца в качестве альтернативы своей главной траснферной цели.