В стиле Златана Ибрагимовича: в Италии забит лучший гол в истории футбола

Новости спорта:В любительском футболе Италии забили невероятный гол.

В Сети набирает популярность видео с красивым голом из любительской итальянской лиги.

В ролике один из футболистов получает мяч на фланге и, обработав его грудью, совершает подачу в штрафную площадь. Его партнер в этот момент находится рядом с одиннадцатиметровой отметкой. Чтобы замкнуть навес, ему приходится сделать несколько шагов в сторону от ворот, однако это не мешает ему.

Находясь спиной к мячу, игрок выставляет пятку и точно бьёт в дальний нижний угол, не оставляя голкиперу никаких шансов.

Видео шедевра:

Посмотреть эту публикацию в Instagram GO-LA-ZO @sbordoneleague Публикация от 433 (@433) 17 Мар 2020 в 2:32 PDT

Голами в таком же стиле известен нападающий "Милана" Златан Ибрагимович. Ранее он неоднократно использовал акробатические приемы, чтобы поразить ворота соперника.