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Среда, 18.03.2020
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В стиле Златана Ибрагимовича: в Италии забит лучший гол в истории футбола

В стиле Златана Ибрагимовича: в Италии забит лучший гол в истории футбола
12:53 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:В любительском футболе Италии забили невероятный гол.

В Сети набирает популярность видео с красивым голом из любительской итальянской лиги.

В ролике один из футболистов получает мяч на фланге и, обработав его грудью, совершает подачу в штрафную площадь. Его партнер в этот момент находится рядом с одиннадцатиметровой отметкой. Чтобы замкнуть навес, ему приходится сделать несколько шагов в сторону от ворот, однако это не мешает ему.

Находясь спиной к мячу, игрок выставляет пятку и точно бьёт в дальний нижний угол, не оставляя голкиперу никаких шансов.

Месси поставил жесткий ультиматум Барселоне

Видео шедевра:

 
 
 
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GO-LA-ZO @sbordoneleague

Публикация от 433 (@433)

Голами в таком же стиле известен нападающий "Милана" Златан Ибрагимович. Ранее он неоднократно использовал акробатические приемы, чтобы поразить ворота соперника.

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