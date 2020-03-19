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Юрий Вернидуб пролил свет на трансфер Деннис Бонавентуре в луганскую Зарю

Юрий Вернидуб пролил свет на трансфер Деннис Бонавентуре в луганскую Зарю
07:31 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Экс-наставник луганской Зари Юрий Вернидуб рассказал о таланте Денниса Бонавентуре.

Экс-тренер "Зари" Юрий Вернидуб, который сейчас работает в Беларуси, вспомнил, с кем было тяжелее всего работать в Украине. В число таких игроков попал Деннис Бонавентуре, которого в итоге выгодно продали в Бельгию.

"Было непросто работать с Бонавентуре и Боли. Бонавентуре, не обижая парня, нам достался за тарелку борща. А заработала «Заря» на нем, как на золотом прииске. Но было тяжело с ним, он неординарный в своих поступках. Он как зверек такой дикий".

"Но зато какой футболист. Боли - тоже самое. К ним нужно подобрать подход", - сказал Вернидуб.

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Бонавентуре в нынешнем сезоне в составе "Брюгге" забил 8 голов в том числе 3 в Лиге чемпионов.

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ФК Заря, Футбол, ФК Брюгге, Новости футбола, Деннис Бонавентуре.
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