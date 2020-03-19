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Футбол. Арсенал хочет продлить контракт с Маттео Гендузи до 2025 года

Футбол. Арсенал хочет продлить контракт с Маттео Гендузи до 2025 года
07:46 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Арсенал пытается продлить контракт с Маттео Гендузи до 2025 года.

Руководство лондонского Арсенала желает сохранить в команде французского полузащитника Маттео Гендузи, пытаясь продлить с ним контракт до 2025 года.

Канониры уже сейчас ведут переговоры с 20-летним игроком, которые пока что находятся лишь на предварительной стадии.

Гендузи перешел в Арсенал летом 2018 года за 8 миллионов евро из французского Лорьяна. На молодежном уровне выступает за ПСЖ, воспитанником которого является.

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Маттео Гендузи в нынешнем сезоне провел за Арсенал 32 матча во всех турнирах, записав на свой счет 3 результативные передачи.

Арсенал находится на девятом месте турнирной таблицы чемпионата Англии. В данный момент Премьер-лига приостановлена из-за пандемии коронавируса.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Новости футбола, Маттео Гендузи.
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