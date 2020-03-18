Фелипе Мело сравнил Месси и Роналду

Новости спорта:Фелипе Мело прокомментировал игру аргентинского форварда Барселоны.

Бывший полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело рассказал, как его национальная команда действовала против нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

"Лео - уникальный футболист. Когда сборная Бразилии играла против Месси, мы договаривались по разу ударить его во время матча. Без этого Лео было трудно остановить. Но мы стремились не сломать его, а хотели только сбить с ритма, совершая тактические фолы.

Месси лучше, чем Криштиану Роналду. Тот может забить пять голов, но Лионель сам забьет пять и еще отдаст голевые передачи партнерам. Он более совершенный игрок", - приводит слова Мело Clarin.

Напомним, что Фелипе Мело выступал за сборную Бразилии с 2009 по 2010 год, проведя 22 матча.

Ранее лидер Барселоны потребовал у руководства каталонцев вернуть Неймара.