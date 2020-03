Японский футболист Кейсуке Хонда стал первым в истории, забивавшим на пяти континентах

Полузащитник Кейсуке Хонда установил уникальное для мирового футбола достижение. 33-летний японец стал первым футболистом в истории, который забивал голы на пяти разных континентах.

В воскресенье, 15 марта, Хонда дебютировал за бразильский Ботафого матче Лиги Кариока (чемпионат штата Рио-де-Жанейро) c Бангу и сразу же отметился забитым голом.

Видео всех действий японца в матче:

Уникальная статистика экс-звезды европейского футбола:

The first player ever to score on five different continents!



Click here for the article https://t.co/y1Yvos1inx#Botafogo #ACMilan #Venlo #CSKA #Nagoya #Pachuca pic.twitter.com/BmtZDdHnAt