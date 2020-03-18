Скачать
Среда, 18.03.2020
Еще один украинский клуб ушел на карантин
Карпаты решили приостановить тренировки
УХЛ на долгий период приостановила чемпионат
Чемпионат Украины остановлен до сентября в связи с карантином
Хэй назвал Топ-5 лучших боксеров хэвивейта, упомянув Усика
Усик, Уайт, Поветкин, Уайлдер, Джошуа, Фьюри: Хэй - о лучших боксерах хэвивейта
Турнир серии Большого шлема перенесли из-за коронавируса
Ролан Гаррос не начнется в запланированные сроки

Японский футболист Кейсуке Хонда стал первым в истории, забивавшим на пяти континентах

Японский футболист Кейсуке Хонда стал первым в истории, забивавшим на пяти континентах
10:11 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Японский футболист установил уникальное достижение в мировом футболе.

Полузащитник Кейсуке Хонда установил уникальное для мирового футбола достижение. 33-летний японец стал первым футболистом в истории, который забивал голы на пяти разных континентах.

В воскресенье, 15 марта, Хонда дебютировал за бразильский Ботафого матче Лиги Кариока (чемпионат штата Рио-де-Жанейро) c Бангу и сразу же отметился забитым голом.

Видео всех действий японца в матче:

Месси поставил жесткий ультиматум Барселоне

Уникальная статистика экс-звезды европейского футбола:

Помимо Южной Америки, Хонда забивал за Нагоя Грампус в Азии, за Венло, ЦСКА и Милан - в Европе, за мексиканскую Пачуку - в Северной Америке и за Мельбурн Викторию - в Австралии. Единственный континент, на котором Хонда не отметился забитым мячом, - Африка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рекорд, Футбол, Новости футбола, ФК Ботафого, Кейсуке Хонда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-участник "Украинских атаманов" погиб в автокатастрофе (Фото)
02 Карпаты решили приостановить тренировки
03 Умтити продолжит карьеру в АПЛ или Серии А
04 Лидер Барселоны Лионель Месси требует у руководства каталонцев вернуть Неймара
05 Рональд Куман отказал испанскому гранду из-за сборной Нидерландов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь