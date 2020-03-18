Японский футболист Кейсуке Хонда стал первым в истории, забивавшим на пяти континентах

Полузащитник Кейсуке Хонда установил уникальное для мирового футбола достижение. 33-летний японец стал первым футболистом в истории, который забивал голы на пяти разных континентах.
В воскресенье, 15 марта, Хонда дебютировал за бразильский Ботафого матче Лиги Кариока (чемпионат штата Рио-де-Жанейро) c Бангу и сразу же отметился забитым голом.
Видео всех действий японца в матче:
Уникальная статистика экс-звезды европейского футбола:
The first player ever to score on five different continents!— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) March 16, 2020
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Помимо Южной Америки, Хонда забивал за Нагоя Грампус в Азии, за Венло, ЦСКА и Милан - в Европе, за мексиканскую Пачуку - в Северной Америке и за Мельбурн Викторию - в Австралии. Единственный континент, на котором Хонда не отметился забитым мячом, - Африка.