Скачать
Четверг, 19.03.2020
Теннисный сезон приостановлен до лета
Все грунтовые турниры, кроме Ролан Гаррос-2020, отменены
Суперзвезда НБА Дюрант заболел коронавирусом
Кевин Дюрант признался, что у него обнаружен коронавирус
Бой Усик - Чисора под угрозой срыва
Ближайшие вечера бокса в Британии могут отложить, поединок Усика может не состояться
Динамо объявило о карантине
Динамо уходит на карантин в связи с пандемией коронавируса

Юрий Вернидуб рассказал о переходе Ивана Петряка в Шахтер

Юрий Вернидуб рассказал о переходе Ивана Петряка в Шахтер
08:29 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Экс-наставник Зари Юрий Вернидуб рассказал о сложном переходе Ивана Петряка в Шахтер.

Экс-тренер "Зари" Юрий Вернидуб выделил лучших игроков, с которыми ему приходилось работать, а также рассказал, что хавбек Иван Петряк не хотел подписывать контракт с "Шахтером" в 2016 году.

"Лучший игрок, с которым работал? Из тех, с кем работал, назову Малиновского. Парень со стержнем и характером».

"Еще Петряк Ваня. "Шахтер"? Он не хотел туда, но жизнь заставила. Он категорически отказывался, даже мне пришлось его 2 дня уговаривать. Здорово, что он уже независимый, уже в Венгрии", - сказал Вернидуб.

Юрий Вернидуб пролил свет на трансфер Деннис Бонавентуре в луганскую Зарю

Петряк выступал за "Ференцварош" на правах аренды, а затем на полноценной основе перешел в "Фехервар".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Юрий Вернидуб, Футбол, Новости футбола, Иван Петряк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Свитолина показала, как укреплять тело во время карантина (Видео)
02 Джорджина Родригес подверглась критике за поход в магазин
03 "Если вирус не идет к Златану, то Златан идет к вирусу": Ибрагимович объявил о сборе средств против коронавируса
04 Усик: Я и так нормально хайпую сейчас
05 Фелипе Мело сравнил Месси и Роналду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь