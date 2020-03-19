Юрий Вернидуб рассказал о переходе Ивана Петряка в Шахтер

Новости спорта:Экс-наставник Зари Юрий Вернидуб рассказал о сложном переходе Ивана Петряка в Шахтер.

Экс-тренер "Зари" Юрий Вернидуб выделил лучших игроков, с которыми ему приходилось работать, а также рассказал, что хавбек Иван Петряк не хотел подписывать контракт с "Шахтером" в 2016 году.

"Лучший игрок, с которым работал? Из тех, с кем работал, назову Малиновского. Парень со стержнем и характером».

"Еще Петряк Ваня. "Шахтер"? Он не хотел туда, но жизнь заставила. Он категорически отказывался, даже мне пришлось его 2 дня уговаривать. Здорово, что он уже независимый, уже в Венгрии", - сказал Вернидуб.

Петряк выступал за "Ференцварош" на правах аренды, а затем на полноценной основе перешел в "Фехервар".