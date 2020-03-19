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Лерой Сане может сменить Ман Сити на Баварию

Лерой Сане может сменить Ман Сити на Баварию
09:05 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Немецкий вингер Ман Сити Лерой Сане может вернуться на родину

Бавария по-прежнему заинтересована в трансфере вингера Манчестер Сити Лероя Сане и готова предложить ему пятилетний контракт.

Соглашение немца с Горожанами рассчитано до 2021 года, однако Бавария собирается переманить игрока более солидными финансовыми условиями.

По информации издания Sport Bild, спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич обсуждал с представителями Сане возможный трансфер, но официально он может вести переговоры с агентами полузащитника только с 1 апреля.

Также отмечается, что интерес к 24-летнему вингеру сборной Германии проявляют и два других топ-клуба Европы.

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Чемпион Германии хотел подписать Сане еще прошлым летом, но переход так и не состоялся. Лерой пропустил почти весь нынешний сезон из-за разрыва крестообразных связок колена в августе.

В Манчестер Сити Сане перешел в 2016 году из Шальке, его трансфер обошелся Горожанам в 50 миллионов евро.

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ФК Бавария, ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Лерой Сане.
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