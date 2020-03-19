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Фелипе Коутиньо может сменить Баварию на Челси

Фелипе Коутиньо может сменить Баварию на Челси
07:14 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Лидер Барселоны Лионель Месси требует у руководства каталонцев вернуть Неймара

Бразильский хавбек каталонской Барселоны Фелипе Коутиньо, который на правах аренды выступает в немецкой Баварии, может провести следующий сезон на Туманном Альбионе.

Мюнхенцы не желают выплачивать 90 миллионов за 27-летнего полузащитника, а "блаугранас" не видит его в своем составе.

Как сообщает Sport.es, одним из главных претендентов на футболиста является лондонский Челси. Англичане и испанцы уже провели переговоры, кроме того, "синие" также связались с самим Коутиньо. Речь идет об аренде на один сезон. Кроме того, "пенсионеры" готовы полностью выплатить подъемные Фелипе, которые составляют 30 млн евро.

Лидер Барселоны Лионель Месси требует у руководства каталонцев вернуть Неймара

Напомним, в текущем сезоне 27-летний бразилец провел 31 матч за Баварию, забив девять голов и отдав восемь ассистов. Интересно, что ранее Коутинью заявил Барселоне о желании остаться в Баварии.

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ФК Бавария, ФК Барселона, ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Фелипе Коутиньо.
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