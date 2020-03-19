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Директор УПЛ рассказал о вариантах развития событий в украинском футболе

Директор УПЛ рассказал о вариантах развития событий в украинском футболе
13:58 Сегодня Телеграф football.ua Фото: УПЛ

Новости спорта:Евгений Дикий рассказал о возможных вариантах развития событий в вопросе возобновления чемпионата Украины по футбол.

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола приостановил все соревнования по футболу в стране из-за пандемии коронавируса, а большинство клубов ушло на временный карантин и приостановило тренировочный процесс.

Впрочем, дальнейшая ситуация с возобновлением украинской Премьер-лиги и других чемпионатов пока неизвестна, ведь в случае дальнейшего распространения COVID-19 соревнования и вовсе могут отменить. Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, как может завершиться текущий сезон.

"Если мы будем понимать, что у нас уже не остается времени, чтобы доиграть наш чемпионат в нормальном виде, мы можем принять решение о фиксации результатов по текущему положению клубов в турнирной таблице. Но опять же повторюсь, что данный вопрос в любом случае будет вынесен на общие сборы участников, по итогам которых и будет принято совместное решение".

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"Сейчас есть несколько вариантов продолжения УПЛ: полноценное доигрывание чемпионата и мини-турнир с определением победителей. Но нужно сделать так, чтобы все стороны остались довольны и не обжаловали потом это решение в кабинетах. Подобное уже пишут некоторые СМИ".

"Таким образом, если большинство клубов проголосует за определенный сценарий действий, то остальные команды должны будут уважать это решение. Даже если дойдет до каких-либо дисциплинарных разбирательств, у людей просто не будет соответствующей правовой базы, чтобы обжаловать это решение", — заявил Евгений Дикий в программе Футбол NEWS.

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, Коронавирус, Евгений Дикий.
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