Экс-звезда Шахтера Виллиан хочет покинуть Челси

Новости спорта:Бразилец, однако, заявил, что готов выложиться ради клуба.

Бразильский вингер "Челси" Виллиан намекнул, что покинет лондонский клуб по окончанию контракта. Его слова приводит Esporte Interativo.

"Мой контракт заканчивается, в июле, я думаю. Если бы мне пришлось играть в эти даты, в эти месяцы, я без проблем доиграю чемпионат, чтобы выразить свою верность клубу, потому что они всегда были верны мне.

Ясно, что определенности нет, мы не знаем, что произойдет. Но, без сомнения, я готов выложиться ради клуба, независимо от ситуации с контрактом".

Напомним, ПСЖ хочет предложить Виллиану контракт, а "Челси" в продлении соглашения игрок отказал.