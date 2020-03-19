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Лаутаро Мартинес останется в миланском Интере

Лаутаро Мартинес останется в миланском Интере
14:31 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Лаутаро Мартинесом - в сфере приоритетных целей Барселоны.

Интер не планирует расставаться с нападающим Лаутаро Мартинесом в летнее трансферное окно, несмотря на активный интерес Барселоны.

Вице-президент миланского клуба Хавьер Дзанетти заявил, что видит будущее аргентинского форварда именно в футболке нерадзурри.

Пока неизвестно, хочет ли сам Мартинес продолжить карьеру в Интере. В феврале ему поступило предложение от Барселоны о пятилетнем контракте.

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Лаутаро перешел в Интер из аргентинского Расинга в 2018 году за 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне 22-летний форвард сыграл 31 матч за нерадзурри и забил 16 мячей.

На сегодняшний день чемпионаты Италии и Испании, как и многие другие в мире, временно приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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ФК Интер (Милан), Серия А, Футбол, Новости футбола, Лаутаро Мартинес.
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