Лаутаро Мартинес останется в миланском Интере

Интер не планирует расставаться с нападающим Лаутаро Мартинесом в летнее трансферное окно, несмотря на активный интерес Барселоны.
Вице-президент миланского клуба Хавьер Дзанетти заявил, что видит будущее аргентинского форварда именно в футболке нерадзурри.
Пока неизвестно, хочет ли сам Мартинес продолжить карьеру в Интере. В феврале ему поступило предложение от Барселоны о пятилетнем контракте.
Лаутаро перешел в Интер из аргентинского Расинга в 2018 году за 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне 22-летний форвард сыграл 31 матч за нерадзурри и забил 16 мячей.
На сегодняшний день чемпионаты Италии и Испании, как и многие другие в мире, временно приостановлены из-за пандемии коронавируса.