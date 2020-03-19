Доннарумма может оказаться в Англии

Новости спорта:Джанлуиджи Доннарумма заинтересовал еще несколько топ-клубов.

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в Англии. Об этом сообщает AS, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в услугах 21-летнего голкипера заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Эвертон". Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Ювентуса" и "Пари Сен-Жермен". По оценке Transfermarkt.com, трансферная стоимость Доннаруммы составляет € 55 млн.

Джанлуиджи является воспитанником "Милана". Действующее соглашение Доннаруммы с клубом рассчитано до 30 июня 2020 года. За основную команду красно-чёрных футболист начал выступать в 2015 году. В нынешнем сезоне 21-летний голкипер пропустил 33 мяча в 26 матчах во всех турнирах на клубном уровне. В его активе 10 сухих встреч.

Ранее сообщалось, что футболист Милана Рафаэль Леао должен 16,5 миллионов евро лиссабонскому Спротингу.