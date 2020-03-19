Томас Партей останется в Атлетико на улучшенных условиях

Новости спорта:Матрасники намерены увеличить клаусулу ганца до 100 млн евро.

Атлетико предложит полузащитнику Томасу Партею подписать новый контракт на улучшенных условиях.

Матрасники рассчитывают продлить ганца, чтобы увеличить размер его клаусулы до 100 миллионов евро, передает Football Espana, ссылаясь на источники Goal. Отмечается, что интерес к Партею проявляет Арсенал.

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник сыграл 32 матча за Атлетико, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Чемпионат Испании прерван на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса COVID-19. Атлетико ушел на вынужденную паузу на шестом месте в турнирной таблице.

На прошлой неделе команда Диего Симеоне обыграла Ливерпуль (3:2) и в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, пробившись в четвертьфинал турнира.