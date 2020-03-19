Лука Йович подвергся критике из-за нарушения карантина

Новости спорта:Футболиста раскритиковала даже премьер-министр страны.

Нападающий мадридского Реала Лука Йович несмотря на эпидемию коронавируса принял решение вернуться в Сербию.

Футболист проигнорировал приказ руководства мадридцев оставаться в Испании во время карантина чем вызвал негодование у премьер-министра Сербии Аны Брнабич.

"У нас есть отрицательные примеры того, как наши футболисты, которые получают миллионы и игнорируют обязательную самоизоляцию по возвращении домой" - сказала Брнабич.

Издание Informer также подтвердило то что Йович гулял по улицам Белграда, отмечая день рождение своей девушки.

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