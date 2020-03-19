Джуд Беллингэм может перебраться в Боруссию Д

Новости спорта:В 16-летнем полузащитнике также заинтересованы Челси, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.

Полузащитник Бирмингема Джуд Беллингэм входит в сферу интересов лучших клубов английской Премьер-лиги, однако 16-летний футболист в конечном итоге может отправиться покорять немецкую Бундеслигу.

Как сообщает Sport Bild, Беллингэм является одной из самой главных надежд английского футбола, чтобы обуславливает такой серьезный интерес к его персоне со стороны Челси, Манчестер Юнайтед и Ливерпуля.

Впрочем, клуб из Дортмунда пока выигрывает гонку за вундеркинда, который может стать вторым английским игроком в составе "шмелей" после Джейдона Санчо. Стороны уже ведут переговоры о летнем переходе, а сумма сделки должна составить порядка 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Чемпионшипа Джуд Беллингэм провел за Бирмингем 32 матча, в которых он забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.