Джанлуиджи Буффон рассказал о своем возвращении в Ювентус

Новости спорта:Голкипер рассказал о своем пребывании в Турине.

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон рассказал о своем возвращении в стан туринцев, а также заявил, что не уверен в своем будущем.

"Возвращение в Юве было естественным. В конце концов, у меня был замечательный год в Париже, и я должен сказать, что он мне был нужен, чтобы очистить себя от всего лишнего".

"Однако ясно, что контакт с Турином был всегда. С президентом, с Паратичи и старыми друзьями. Я провел сезон за границей, будучи связанным с Ювентусом".

"Я не знаю, что будет в следующем году. Это правда, что два года назад я практически вышел на пенсию, а потом все пошло по другому сценарию", — цитирует Буффона Goal.