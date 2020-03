Упавший с лестницы английский футболист Уиттингем умер в возрасте 35 лет

Легендарный полузащитник Кардифф Сити Питер Уиттингем скончался в больнице после травм, которые он получил в результате падения с лестницы в одном из пабов, где он смотрел матч по регби.

На момент смерти английскому футболисту было всего 35 лет. Он отчаянно боролся за жизнь с седьмого марта, когда произошел несчастный случай, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. У Уиттингема осталась жена и маленький сын.

"Потеря Питера будет болезненно воспринята нашим городом, болельщиками Кардиффа и всеми, кто когда-либо имел возможность познакомиться с этим человеком. Мы любим тебя, Пит, и память о тебе навсегда останется в наших сердцах", — сказано в заявлении Кардиффа на официальном сайте.

It is with an immeasurable amount of sorrow that we must inform supporters that Peter Whittingham has passed away at the age of 35.

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) March 19, 2020