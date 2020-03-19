Пятов: Поехать на Евро - это моя мечта, я это заслужил

Новости спорта:Вратарь сборной Украины Андрей Пятов не собирается отказываться от мечты

Евро-2020 перенесли на лето следующего года, однако вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов не собирается уходить из команды или отдавать свою позицию первого номера другому.

"Поехать на Евро - это моя мечта, я это заслужил. Отдавать свое место не собираюсь. Если Андрей Шевченко скажет, то сейчас есть кто-то сильнее на моей позиции, тогда без проблем. Но просто так никому не отдам. Для меня это вызов".

"Перенос Евро? Я не собирался еще завершать с футболом, у меня достаточно сил", - сказал Пятов.

Ранее Юрий Вернидуб рассказал о переходе Ивана Петряка в Шахтер.