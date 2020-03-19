Скачать
Четверг, 19.03.2020
В UFC сделали заявление касательно боя Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон
Бой Нурмагомедов - Фергюсон будет перенесен из Нью-Йорка
В Афинах прошла церемония передачи олимпийского огня (Фото, Видео)
Олимпийский огонь отправляется в Японию (Фото, Видео)
Формула-1 отменила еще три этапа
Формула-1: гонок до лета не будет
Футболист Питер Уиттингем умер в возрасте 35 лет
Упавший с лестницы английский футболист Уиттингем умер в возрасте 35 лет

Пятов: Поехать на Евро - это моя мечта, я это заслужил

Пятов: Поехать на Евро - это моя мечта, я это заслужил
21:27 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Вратарь сборной Украины Андрей Пятов не собирается отказываться от мечты

Евро-2020 перенесли на лето следующего года, однако вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов не собирается уходить из команды или отдавать свою позицию первого номера другому.

"Поехать на Евро - это моя мечта, я это заслужил. Отдавать свое место не собираюсь. Если Андрей Шевченко скажет, то сейчас есть кто-то сильнее на моей позиции, тогда без проблем. Но просто так никому не отдам. Для меня это вызов".

"Перенос Евро? Я не собирался еще завершать с футболом, у меня достаточно сил", - сказал Пятов.

Ранее Юрий Вернидуб рассказал о переходе Ивана Петряка в Шахтер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, ФК Шахтер, Футбол, Андрей Пятов, Евро-2020, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Александр Гвоздик сделал свой прогноз на бой Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса
02 Александр Усик - Дерек Чисора: Дэвид Хэй сделал свой прогноз на бой
03 Свитолина показала, как укреплять тело во время карантина (Видео)
04 Реал пока не собирается возвращать Андрея Лунина из Овьедо
05 Юрий Вернидуб рассказал о переходе Ивана Петряка в Шахтер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь