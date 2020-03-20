Скачать
Пятница, 20.03.2020
В UFC сделали заявление касательно боя Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон
В UFC сделали заявление касательно боя Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон
В Афинах прошла церемония передачи олимпийского огня (Фото, Видео)
В Афинах прошла церемония передачи олимпийского огня (Фото, Видео)
Бой Джошуа - Пулев отменили из-за коронавируса
Бой Джошуа - Пулев отменили из-за коронавируса
Футболист Питер Уиттингем умер в возрасте 35 лет
Футболист Питер Уиттингем умер в возрасте 35 лет

Зидан остается в Реале

Зидан остается в Реале
11:59 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Ранее клуб планировал обратиться к другим тренерам.

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан продолжит работу с командой в следующем сезоне, сообщает AS.

По информации издания, из-за остановки нынешней кампании, связанной с пандемией коронавируса, руководство «сливочных» было вынуждено начать строить планы на будущее. В итоге было принято решение сохранить Зидана на должности наставника коллектива вне зависимости от результатов в этом сезоне.

Отмечается, что до пандемии и переноса матчей положение французского специалиста не было столь уверенным. "Реал" был готов гарантировать ему сохранение поста в случае победы в чемпионате Испании, однако при отсутствии трофеев планировал обратиться к другим тренерам и рассматривал в качестве главного кандидата экс-рулевого "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино.

Итальянский бегун рассказал о своих симптомах коронавируса

После 27 туров "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отставая от "Барселоны" на 2 очка. В Лиге чемпионов "сливочные" на своём поле уступили "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ла Лига, Чемпионат Испании, Зинедин Зидан, ФК Реал Мадрид.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итальянский бегун рассказал о своих симптомах коронавируса
02 Суркис присоединился к нашумевшему челленджу (Видео)
03 Промоутер: Тайсон Фьюри - великий образец разоблачения слабостей
04 "Все это фейк": Футболист Алиев усомнился в коронавирусе (Видео)
05 Шахтер вошел в Топ-100 клубов по суммарной стоимости футболистов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь