Зидан остается в Реале

Новости спорта:Ранее клуб планировал обратиться к другим тренерам.

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан продолжит работу с командой в следующем сезоне, сообщает AS.

По информации издания, из-за остановки нынешней кампании, связанной с пандемией коронавируса, руководство «сливочных» было вынуждено начать строить планы на будущее. В итоге было принято решение сохранить Зидана на должности наставника коллектива вне зависимости от результатов в этом сезоне.

Отмечается, что до пандемии и переноса матчей положение французского специалиста не было столь уверенным. "Реал" был готов гарантировать ему сохранение поста в случае победы в чемпионате Испании, однако при отсутствии трофеев планировал обратиться к другим тренерам и рассматривал в качестве главного кандидата экс-рулевого "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино.

После 27 туров "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отставая от "Барселоны" на 2 очка. В Лиге чемпионов "сливочные" на своём поле уступили "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала.