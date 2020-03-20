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Пятница, 20.03.2020
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Президент Сербии пригрозил арестом нападающему Реала

Президент Сербии пригрозил арестом нападающему Реала
12:06 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Вучич отметил, что жизнь граждан Сербии важнее денег и статуса Йовича.

Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал форварда Реала Луку Йовича и полузащитника Асколи Николу Нинковича за нарушение карантина.

"Нинкович сейчас находится в отеле, а Йович - в своей квартире. Если они еще раз покинут свои жилища, то будут арестованы. Скорее всего, они сожалеют, что сделали. Они должны понимать, что жизнь наших людей намного важнее, чем их деньги и статус", - приводит слова Вучича AS.

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Напомним, что футболисты нарушили правила самоизоляции. Они выходили на улицы Белграда, несмотря на 28-дневный карантин для граждан, прибывших из других стран.

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Все по теме:

Сербия, УЕФА, ФИФА, Александр Вучич, ФК Реал Мадрид, Лука Йович.
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