Президент Сербии пригрозил арестом нападающему Реала

Новости спорта:Вучич отметил, что жизнь граждан Сербии важнее денег и статуса Йовича.

Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал форварда Реала Луку Йовича и полузащитника Асколи Николу Нинковича за нарушение карантина.

"Нинкович сейчас находится в отеле, а Йович - в своей квартире. Если они еще раз покинут свои жилища, то будут арестованы. Скорее всего, они сожалеют, что сделали. Они должны понимать, что жизнь наших людей намного важнее, чем их деньги и статус", - приводит слова Вучича AS.

Напомним, что футболисты нарушили правила самоизоляции. Они выходили на улицы Белграда, несмотря на 28-дневный карантин для граждан, прибывших из других стран.