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Пятница, 20.03.2020
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В Примере готовятся играть каждые два дня

В Примере готовятся играть каждые два дня
13:08 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Испанцы намерены доиграть сезон, даже если придется проводить матчи один за одним.

В четверг, 19 марта, президент Ла Лиги Хавьер Тебас провел встречу с клубами и вновь выразил оптимизм насчет того, что сезон завершится к 30 июня, сообщает Cadena Cope.

Функционер представил сценарий, по которому Ла Лига стартует в середине мая и заявил, что в таком случае команды будут играть каждые два дня, чтобы успеть закончить сезон.

После 27 туров на первом месте находится Барселона, которая обгоняет Реал на два балла.

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Ранее Хавьер Тебас отмечал, что возможность отдыха командам могут дать матчи Лиги чемпионов.

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Футбол, Ла Лига, Примера, Новости футбола, Коронавирус.
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