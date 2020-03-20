В Примере готовятся играть каждые два дня

Новости спорта:Испанцы намерены доиграть сезон, даже если придется проводить матчи один за одним.

В четверг, 19 марта, президент Ла Лиги Хавьер Тебас провел встречу с клубами и вновь выразил оптимизм насчет того, что сезон завершится к 30 июня, сообщает Cadena Cope.

Функционер представил сценарий, по которому Ла Лига стартует в середине мая и заявил, что в таком случае команды будут играть каждые два дня, чтобы успеть закончить сезон.

После 27 туров на первом месте находится Барселона, которая обгоняет Реал на два балла.

Ранее Хавьер Тебас отмечал, что возможность отдыха командам могут дать матчи Лиги чемпионов.