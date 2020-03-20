Пятов: Никто не мог подумать, что из-за вируса закроют все

Новости спорта:Андрей Пятов прокомментировал бушующую в мире пандемию коронавирусу.

Вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал пандемию коронавируса, которая остановила почти весь футбол в мире, а также не дала в срок провести Евро-2020.

"То, что происходит в мире, это не вопрос футбола. Никто не мог подумать, что такое может случиться. Что из-за какого-то вируса закроют все. Но я понимаю, что так нужно и такие меры - правильные".

"Футболистам сложно быть вне футбола, но, как отец, я сейчас могу быть со своей семьей", - сказал Пятов.

Ранее игрок заявил, что не отдаст свое место в сборной Украины.