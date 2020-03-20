Врач: Было безумием проводить матч Аталанта - Валенсия с болельщиками

Новости спорта:Среди европейских стран Италия на этот момент больше всех пострадала от пандемии коронавируса

В Италии наиболее напряженная ситуация в Ломбардии, а также городе Бергамо, где базируется команда "Аталанта".

Эксперты считают, что матч Лиги чемпионов "Аталанта" - "Валенсия", который прошел в Милане, мог стать одной из причин быстрого распространения болезни в Бергамо, ведь из города на игру приехало 40 тысяч фанов.

"Есть несколько основных причин такого распространения болезни в регионе, и матч Лиги чемпионов, вероятно, одна из таких причин. Тысячи людей приехали из Бергамо, собрались вместе, очень близко друг к другу, обнимались и кричали, что помогло вирусу".

"Конечно, было безумием проводить матч с болельщиками, но на тот момент никто не знал серьезность ситуации", - сказал врач-эпидемиолог Франческо Ле Фоче.

Вскоре после этого "Валенсия" объявила, что 35% состава команды заболели коронавирусом. При этом в составе "Аталанты" пока ни одного официально подтвержденного случая.