Почеттино: Следующий чемпионат мира - важная цель для Месси

Новости спорта:Маурисио Почеттино оценил перспективы сборной Аргентины на ЧМ-2022.

Бывший главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино оценил перспективы сборной Аргентины и её капитана Лионеля Месси на чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

"Следующий чемпионат мира – важная цель для Месси и сборной Аргентины. Надеюсь, Лео подойдёт к турниру в хорошей форме. С учётом его возраста. Его присутствие будет признанием для поколения, которое заслуживает большего. Аргентина будет в хорошем состоянии, чтобы побороться за трофей", — цитирует Почеттино Marca со ссылкой на Radio de Plata.

В составе сборной Аргентины Месси принял участие в четырёх розыгрышах чемпионата мира – в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах. На предпоследнем Мундиале команда добралась до финала, где уступила Германии.

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