Хачериди включен в сборную новобранцев чемпионата Беларуси по футболу

Новости спорта:Экс-игрок киевского "Динамо" Евгений Хачериди вошел в состав сборной новобранцев клубов высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу.

Железное правило при ее составлении было только одним: не более пяти легионеров на поле, сообщает Прессбол.

"Не включить в сборную новичков этого футболиста /Хачериди/ было бы преступлением против логики. Да, экс-динамовец из Киева долго не играл из-за травмы - аж с декабря 2018 года. Но Хачериди свое слово в Бресте еще скажет. В конце концов, зря, что ли, "Динамо" брало самого дорогого игрока чемпионата Беларуси (1,75 млн евро) по версии портала "Transfermarkt"?", - говорится в релизе издания.

В команду новобранцев включены:

вратарь - Александр Гутор ("Шахтер", Солигорск);

правый защитник - Алексей Риос ("Динамо", Минск);

правый центральный защитник - Сергей Политевич ("Шахтер", Солигорск);

центральный защитник - Евгений Хачериди ("Динамо", Брест; Украина);

левый центральный защитник - Павел Рыбак (Ислочь);

левый защитник: Боян Настич (БАТЭ; Босния и Герцеговина);

опорный полузащитник - Юрий Кендыш ("Шахтер", Солигорск);

правый инсайд - Иван Бахар ("Динамо", Минск);

"под нападающим" - Элис Бакай ("Динамо", Брест; Албания);

левый инсайд - Павел Нехайчик (БАТЭ);

нападающий - Николай Януш (Ислочь).

Напомним, главным тренером солигорского "Шахтера" является экс-наставник луганской "Зари" Юрий Вернидуб.