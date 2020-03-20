Скачать
Пятница, 20.03.2020
Богдан Близнюк - лучший нападающий Суперлиги сезона-2019/20
Богдан Близнюк - лучший нападающий Суперлиги сезона-2019/20
Лев: Влияние коронавирусного кризиса на футбол пока не ясно
Лев: Влияние коронавирусного кризиса на футбол пока не ясно
Президент МОК: О переносе Олимпиады пока речь не идет
Президент МОК: О переносе Олимпиады пока речь не идет
Врач: Было безумием проводить матч Аталанта - Валенсия с болельщиками
Врач: Было безумием проводить матч Аталанта - Валенсия с болельщиками

Хачериди включен в сборную новобранцев чемпионата Беларуси по футболу

Хачериди включен в сборную новобранцев чемпионата Беларуси по футболу
16:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо (Брест)

Новости спорта:Экс-игрок киевского "Динамо" Евгений Хачериди вошел в состав сборной новобранцев клубов высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу.

Железное правило при ее составлении было только одним: не более пяти легионеров на поле, сообщает Прессбол.

"Не включить в сборную новичков этого футболиста /Хачериди/ было бы преступлением против логики. Да, экс-динамовец из Киева долго не играл из-за травмы - аж с декабря 2018 года. Но Хачериди свое слово в Бресте еще скажет. В конце концов, зря, что ли, "Динамо" брало самого дорогого игрока чемпионата Беларуси (1,75 млн евро) по версии портала "Transfermarkt"?", - говорится в релизе издания.

В команду новобранцев включены:

вратарь - Александр Гутор ("Шахтер", Солигорск);

правый защитник - Алексей Риос ("Динамо", Минск);

правый центральный защитник - Сергей Политевич ("Шахтер", Солигорск);

центральный защитник - Евгений Хачериди ("Динамо", Брест; Украина);

левый центральный защитник - Павел Рыбак (Ислочь);

левый защитник: Боян Настич (БАТЭ; Босния и Герцеговина);

Врач: Было безумием проводить матч Аталанта - Валенсия с болельщиками

опорный полузащитник - Юрий Кендыш ("Шахтер", Солигорск);

правый инсайд - Иван Бахар ("Динамо", Минск);

"под нападающим" - Элис Бакай ("Динамо", Брест; Албания);

левый инсайд - Павел Нехайчик (БАТЭ);

нападающий - Николай Януш (Ислочь).

Напомним, главным тренером солигорского "Шахтера" является экс-наставник луганской "Зари" Юрий Вернидуб.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, Евгений Хачериди, Футбол, Новости футбола, ФК Динамо (Брест).
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итальянский бегун рассказал о своих симптомах коронавируса
02 Суркис присоединился к нашумевшему челленджу (Видео)
03 Промоутер: Тайсон Фьюри - великий образец разоблачения слабостей
04 Барселона продаст ряд футболистов ради Неймара
05 "Все это фейк": Футболист Алиев усомнился в коронавирусе (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь