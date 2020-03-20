АПЛ могут доиграть при пустых трибунах

Новости спорта:Руководство английской Премьер-лиги рассматривает варианты с доигровкой оставшихся матчей.

Сезон в АПЛ может возобновиться в начале мая, сообщает The Independent.

По информации источника, в последнее время руководство лиги начало склоняться к варианту, что матчи будут проводиться без зрителей.

В Англии важно продолжить сезон из-за финансовой составляющей: Премьер-лига должна будет выплатить телекомпаниям 762 миллиона фунтов, если сезон не будет доигран. Кроме того, есть риск, что клубы будут испытывать проблемы с выплатами заработной платы игрокам.

Считается, что футбольные власти пришли к мнению, футбол без зрителей лучше, нежели его полное отсутствие, тем более, на карантине.

Напомним, что АПЛ приостановлена как минимум до 30 апреля.