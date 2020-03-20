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Степаненко: Сборная Украины изменится за год

Степаненко: Сборная Украины изменится за год
18:51 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: УАФ

Новости спорта:По мнению Тараса Степаненко, На Евро будет другая уже совсем другая команда.

Евро-2020 перенесли на следующий год, и полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко считает, что к тому времени национальная команда будет другой.

"Я думаю, что за год сборная изменится. За целый год кто-то может потерять место в команде, а кто-то - травмироваться. Сложно сказать, в какую сторону изменится команда. Все будет зависеть от того, как будут играть футболисты в своих клубах".

"Будем надеяться, тренерский штаб будет держать всех в тонусе, а сборная Украины вырастет и наберется опыта", - сказал Степаненко.

Левченко раскритиковал Усика и Алиева за позицию по коронавирусу.

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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Шахтер, Тарас Степаненко, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Коронавирус.
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