Клуб Милевского сыграл вничью со Смолевичами в чемпионате Беларуси

Новости спорта:Украинские футболисты не смогли отличиться результативными действиями в первом туре чемпионата Беларуси.

В рамках первого тура чемпионата Беларуси брестское Динамо не смогло в домашнем матче переиграть ФК Смолевичи.

За хозяев выступили два украинских футболиста - Артем Милевский и Александр Нойок. Тем не менее, ни форвард, ни хавбек не смогли отличиться результативным действиями.

За гостей забил Мухамедов, а за Динамо - камерунец. Кики. Интересно, что это единственный европейский футбольный чемпионат, в котором проводятся поединки.

Динамо Брест - Смолевичи 1:1

Голы: 0:1 – 55 Мухамедов, 1:1 – 69 Кики.

Динамо Брест: Павлюченко, Веретило (Юзепчук, 85), Павловец, Печенин, Кики, Милевский, Гордейчук (Лаптев, 59), Бакай, Кисляк, Нойок (Быков, 75), Савицкий.

Смолевичи: Фильцов, Жевнеров, Ращеня, Алибеков, Барсуков, Турик (Вакулич, 76), Котов, Макаров, Бутаревич, Мухамедов (Александрович, 87), Верас (Садовский, 90).

Предупреждения: Барсуков (18), Кисляк (24), Нойок (37), Бакай (49), Турик (76), Ращеня (89), Фильцов (90).