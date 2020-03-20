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Клуб Милевского сыграл вничью со Смолевичами в чемпионате Беларуси

Клуб Милевского сыграл вничью со Смолевичами в чемпионате Беларуси
19:42 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинские футболисты не смогли отличиться результативными действиями в первом туре чемпионата Беларуси.

В рамках первого тура чемпионата Беларуси брестское Динамо не смогло в домашнем матче переиграть ФК Смолевичи.

За хозяев выступили два украинских футболиста - Артем Милевский и Александр Нойок. Тем не менее, ни форвард, ни хавбек не смогли отличиться результативным действиями.

За гостей забил Мухамедов, а за Динамо - камерунец. Кики. Интересно, что это единственный европейский футбольный чемпионат, в котором проводятся поединки.

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Динамо Брест - Смолевичи 1:1

Голы: 0:1 – 55 Мухамедов, 1:1 – 69 Кики.

Динамо Брест: Павлюченко, Веретило (Юзепчук, 85), Павловец, Печенин, Кики, Милевский, Гордейчук (Лаптев, 59), Бакай, Кисляк, Нойок (Быков, 75), Савицкий.

Смолевичи: Фильцов, Жевнеров, Ращеня, Алибеков, Барсуков, Турик (Вакулич, 76), Котов, Макаров, Бутаревич, Мухамедов (Александрович, 87), Верас (Садовский, 90).

Предупреждения: Барсуков (18), Кисляк (24), Нойок (37), Бакай (49), Турик (76), Ращеня (89), Фильцов (90).

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Футбол, Новости футбола, ФК Динамо (Брест), Динамо Брест - Смолевичи, ФК Смолевичи.
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