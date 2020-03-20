Клуб УПЛ закупил аппаратуру для больниц на 5 млн гривен

Новости спорта:В частности, больницы получат аппараты искусственной вентиляции легких.

Клуб УПЛ "Александрия" закупил аппаратуру для трех больниц Кировоградской области на сумму более 5 миллионов гривен в случае распространения коронавируса. В частности, больницы получат аппараты искусственной вентиляции легких, сообщает официальный сайт клуба.

"Удалось отыскать надежных поставщиков и приобрести для детской областной больницы столь необходимый аппарат искусственной вентиляции легких. Нам сообщили, что его уже установили. Это основной медицинское учреждение, где лечат детей со всей Кировоградщины, поэтому дополнительное оборудование всегда актуально", - сказал президент "Александрии" Сергей Кузьменко.

Напомним, Украинская ассоциация футбола решила приостановить все футбольные соревнования в стране в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Сроки возвращения украинского футбола пока неизвестны.

Все украинские команды ушли на карантин на неопределенный срок. На вынужденную паузу лидером УПЛ пошел "Шахтер", чей отрыв от "Зари" и "Динамо" составляет 13 очков.