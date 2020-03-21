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Сеста игрока итальянского клуба погибла в перестрелке

Сеста игрока итальянского клуба погибла в перестрелке
08:12 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Эммануэл Агьеманг-Баду потерял свою сестру.

Сестра полузащитника "Вероны" Эммануэля Агьеманга-Баду погибла в результате перестрелки, сообщает Goal.com.

На данный момент причины случившегося неизвестны. Правоохранительные органы ведут расследование.

Трагедия произошла в ганском городе Берекум 19 марта. "Верона" уже направила соболезнования футболисту.

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"Верона" выражает чувства глубочайшего соболезнования и самой сердечной близости к Эммануэлю Баду в связи с кончиной в трагических обстоятельствах его сестры Хагар",— говорится в «твиттере» клуба.

"Верона" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 35 очков. От зоны еврокубков команду отделяет 4 очка. В нынешнем сезоне Серии A Баду провёл 4 матча и результативными действиями не отметился.

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Серия А, Верона, Новости спорта, Новости футбола, Эммануэля Агьеманга-Баду.
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