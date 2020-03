Президент Интера заразился коронавирусом

Президент бразильского клуба "Интернасьонал" Марсело Медейрос сообщил в Твиттере, что у него обнаружен коронавирус.

"Друзья, я получил результат теста, и он подтверждает, что у меня COVID-19.

Следуя правилам, указанным учреждениями здравоохранения, я буду находиться в изоляции в течение следующих двух недель. Семья, друзья и другие члены клуба уже приняли профилактические меры.

Amigos e amigas, recebi o resultado do teste que confirma que estou com COVID19. Seguindo os protocolos indicados pelos órgãos de saúde, seguirei em isolamento pelos próximos 14 dias. Todas as medidas preventivas já foram adotadas com familiares, amigos e demais membros do Clube.

— Marcelo Medeiros (@medeirosinter) March 20, 2020