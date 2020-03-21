Тренер соперника сборной Украины рассказал о своей мечте (Видео)

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08:58 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Рональд Куман не прочь стать главным тренером Барселоны.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман заявил, что намерен однажды возглавить "Барселону".

"Барселона" предлагала мне должность, и я не думаю, что это было плохое время, что возглавить команду. Но случилось так, что у меня есть свои мотивы с Нидерландами".

"Барселона" всегда может выиграть большие турниры, у них есть очень хорошие игроки, у них есть возможность подписать лучших игроков.

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Если бы я остался вдруг без работы, то, конечно, всем бы понравилось поработать в таком клубе".

"Неважно, в какой ситуации они находятся сейчас.

У меня было отличное пребывание там в качестве игрока, и я очень люблю город. Так что будем надеяться, что однажды смогу тренировать Барселону", — цитирует Кумана Goal.

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Сборная Голландии, Барселона, Рональд Куман, Новости спорта, Новости футбола.
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