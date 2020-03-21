Интер не будет выкупать контракт экс-звезды Арсенала

Чилийский вингер Алексис Санчес покинет Интер в конце сезона.
Как сообщает журналист Николо Скира, миланский клуб не заинтересован в том, чтобы выкупить игрока в английской команды.
Чилиец сыграл в Серии А 9 игр, в которых забил 1 мяч.
Alexis #Sanchez - who is on loan at #Inter- will come back to #ManchesterUnited in the summer. #transfers #MUFC #mutd
— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 21, 2020
За МЮ в АПЛ он провел 32 поединка и отличился 9 мячами.
В Европе он также играл за Удинезе, Барселону и Арсенал.