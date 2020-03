Интер не будет выкупать контракт экс-звезды Арсенала

Чилийский вингер Алексис Санчес покинет Интер в конце сезона.

Как сообщает журналист Николо Скира, миланский клуб не заинтересован в том, чтобы выкупить игрока в английской команды.

Чилиец сыграл в Серии А 9 игр, в которых забил 1 мяч.

Alexis #Sanchez - who is on loan at #Inter- will come back to #ManchesterUnited in the summer. #transfers #MUFC #mutd

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 21, 2020