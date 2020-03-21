Капитан Реала может покинуть команду (Видео)

Новости спорта:Серхио Рамос и Реал не могут договориться о новом контракте.

Мадридский Реал и многолетний капитан клуба Серхио Рамос зашли в тупик в вопросе о продлении контракта.

Предметом споров является длительность договора. Игрок хочет подписать контракт на несколько лет, именитый клуб предлагает всего лишь однолетний.

Главной причиной такой позиции клуба считается возраст защитника, ему в этом году будет уже 34, а в Реале не подписывают контракты длинее, чем на один сезон с теми кому уже больше 32-х.

Рамос играет за "сливочных" с 2005 года, перебравшись в их стан из Севильи, которая и вырастила игрока.

Во всех турнирах этого сезона бек сыграл 34 матча, записав на свой счет 7 результативных попаданий в ворота соперника.