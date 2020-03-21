Мать Роналду выписана из больницы после инсульта

Новости спорта:Мама Кришитану Роналду чувствует себя намного лучше.

Долорес Авейру, мать нападающего туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, выписана из больницы, сообщает Record. Здоровью женщины больше ничто не угрожает.

Напомним, 3 марта 65-летняя женщина перенесла инсульт и была срочно госпитализирована. Оперативное вмешательство врачей предотвратило тяжёлые последствия.

Когда состояние Долорес Авейру стабилизировалось, она была переведена в больницу на Мадейре.

Роналду перешёл в туринский "Ювентус" летом 2018 года. Ранее Криштиану на протяжении девяти лет защищал цвета мадридского "Реала", а до этого выступал за "Манчестер Юнайтед" и лиссабонский "Спортинг", воспитанником которого является. В сборную Португалии 35-летний форвард вызывается с 2003 года.