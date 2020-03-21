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Рома хочет купить игрока молодежной сборной Украины (Видео)

Рома хочет купить игрока молодежной сборной Украины (Видео)
11:53 Сегодня Телеграф 2sportnews.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Пауло Фонсека хочет видеть Мудрика в своем клубе.

Как сообщают инсайдеры, главный тренер Ромы Пауло Фонсека рекомендует скаутам просмотреть игрока Шахтера Михаила Мудрика, чтобы те одобрили его трансфер.

19-летний игрок в этом сезоне не выходил на поле за основную команду Луиша Каштру, но неплохо показал себя в Юношеской лиге чемпионов.

Мудрик провел 10 матчей в УПЛ, выступая на правах аренды за киевский Арсенал. Игрок вызывался в юношеские и молодежные сборных Украины разных возрастов.

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Полузащитник родился в Краснограде, Харьковской области, долгое время занимался в школе Металлиста. В 2010 году пополнил академию донецкого Шахтера.

Пауло Фонсека постоянно подключал его к роботе с основой и даже выпускал его в матчах Кубка Украины.

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Все по теме:

Серия А, УПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Roma, Паулу Фонсека, Михаил Мудрик.
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