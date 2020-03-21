Рома хочет купить игрока, который заражен коронавирусом (Видео)

Центральный защитник Валенсии Эсекьель Гарай летом может перейти в Рому. Джаллоросси заинтересовались 33-летним аргентинцем.
В римском клубе Эсекьель Гарай может стать заменой англичанину Крису Смоллингу, находящемуся в Роме на правах аренды из Манчестер Юнайтед.
Ранее Гарай стал первым игроком Примеры, заразившимся коронавирусом COVID-19. После этого положительный тест на пандемию сдали 35% сотрудников клуба, все находятся на самоизоляции.
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В феврале Валенсия направила пакет документов в Ла Лигу с просьбой разрешить трансфер по причине тяжелой травмы аргентинца. Гарай выбыл до конца сезона из-за разрыва крестов.
В нынешнем сезоне он успел провести за Валенсию 23 матча во всех турнирах, но результативными действиями не отличался.