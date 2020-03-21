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Глеб рассказал об "особом" отношении к Месси в Барселоне

Глеб рассказал об "особом" отношении к Месси в Барселоне
13:17 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Беларус Александр Глеб рассказал об отношении к Лионелю Месси в Барселоне.

Бывший полузащитник Барселоны Александр Глеб признался, что к лидеру клуба Лионелю Месии всегда было особенное отношение.

"На тренировках на Месси никто даже голоса не повышал. Гвардиола один раз рявкнул на него - Лионель просто мяч выбил и ушел с тренировки. Хави потом подходил к нему и говорил: "Слышишь, Пеп, это же Лео. Успокойся".

Если он какой-то сумасшедший гол забьет, про него шепотом говорили. Иностранцы - я, Анри, Маркес, Гудьонсен - шептали друг другу: "Ты видел, что маленький сделал сегодня?". Они тоже звезды, и так говорить про него. Но себя они тоже уважали.

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Месси - особенный. Никакой ревности, конечно, не было. Все понимали, что он просто лучший. Лео - это царь", - признался Глеб.

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Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Александр Глеб.
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