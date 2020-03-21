Реал готов продать своего футболиста, нарушившего карантин

Новости спорта:Лука Йович нарушил правила карантина в Сербии, чем разгневал руководство Реала.

Руководство мадридского Реала крайне недовольно тем, что нападающий команды Лука Йович нарушил правила карантина и вернулся на родину, несмотря на то, что должен был находиться на в Испании в течение 14 дней.

Реал разрешил футболисту отправиться домой, но был очень возмущен тем, что, находясь в Сербии, форвард нарушил тамошние правила 28-дневного карантина, выйдя на улицу.

Из-за действий Йовича Реал готов продать футболиста и предложит его заинтересованным клубам.

Отметим, что нападающий перешел в мадридский клуб из Айнтрахта летом 2019 года за 60 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола.