Две звезды Лиги 1 заинтересовали Барселону

Новости спорта:Блаугранас намеренны купить Бубакари Сумаре и Ибрагима Сангаре.

Барселона планирует приобрести полузащитника Лилля Бубакари Сумаре и хавбека Тулузы Ибраима Сангаре, пишет Diario Sport.

По данным источника, также каталонцы активно наблюдают за футболистом Ренна Эдуардо Камавингой, но скауты считают вышеперечисленных игроков более доступной и приемлемой альтернативой.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Сангаре в составе Тулузы провел 25 матчей. Сумаре, в свою очередь, провел на поле 30 поединков во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось об интересе к Сумаре со стороны Ливерпуля. К слову, если трансферы состоятся, то игроки станут партнерами Месси, а к нему в Барселоне относятся по другому.