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Ярмоленко идет лишь на 25 месте в рейтинге правых полузащитников АПЛ

Ярмоленко идет лишь на 25 месте в рейтинге правых полузащитников АПЛ
14:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Футбольный полузащитник сборной Украины и клуба "Вест Хэм" Андрей Ярмоленко в нынешнем сезоне пока не успел проявить себя в Британии с самой лучшей стороны.

В текущем сезоне игрок провел в чемпионате Англии 15 матчей, забил три мяча и сделал одну голевую передачу. В рейтинге правых полузащитников АПЛ воспитанник черниговского футбола занимает 25-е место (InStat Index - 272 балла), сообщает Zbirna.com.

Не стоит, однако, забывать, что показать свою наилучшую игру Ярмоленко помешали травмы.

Лучшим же игроком чемпионата Англии в этом амплуа является хавбек "Манчестер Сити" Рияд Марез (345 баллов). Всего были обработаны данные 42-х правых вингеров.

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Добавим, что в чемпионате Украины наивысший рейтинг среди правых полузащитников у динамовца Виктора Цыганкова (287 баллов). В тройку самых полезных игроков данного амплуа из числа тех, кто сыграл не меньше тысячи минут, также входят Тете ("Шахтер", 272 балла) и Валерий Лучкевич ("Александрия", 227).

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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