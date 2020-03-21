Бекхэм попытается заманить Давида Сильву в Интер Майами

Новости спорта:Дэвид Бекхэм хочет укрепить состав

Совладелец клуба MLS "Интер" Майами Дэвид Бекхэм желает видеть в своём клубе испанского игрока "Манчестер Сити" Давида Сильву.

Как сообщает Mirror, американский клуб готов сделать 34-летнего полузащитника одним из самых высокооплачиваемых игроков в лиге.

Контракт Сильвы с "Манчестер Сити" истекает будущим летом. Ещё в начале сезона стало известно, что этот сезон станет последним для Давида в футболке британского гранда — испанец отыграл за команду из Манчестера 10 лет.

Напомним, "Интер" Майами существует менее двух месяцев — официальной датой презентации клуба считается 28 января 2020 года. До введения паузы в MLS команда успела провести лишь два официальных матчах. В обоих случаях подопечные Диего Алонсо проиграли.