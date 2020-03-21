ПСЖ планирует назначить тренером экс-наставника Милана и Ювентуса

Новости спорта:Массимилиано Аллегри возглавит ПСЖ.

итальянским специалистом Массимилиано Аллегри, чтобы уговорить его возглавить этим летом команду.

Если Аллегри даст согласие, то нынешний тренер немец Томас Тухель будет отправлен в отставку. Сообщается, что наставника в таком случае не спасет от увольнение и победа в Лиге чемпионов.

Итальянец не раз говорил, что готов вернуться к работе с сезона 2020/2021. Интерес к нему был со стороны Ювентуса и Манчестер Юнайтед.

За свою карьеру он шесть раз выигрывал Серию А и дважды доходил до финала ЛЧ с Ювентусом, где проигрывал Барселоне и Реалу.